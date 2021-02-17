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Sezinler: Devlet,sporcuya ve kuruma yardımcı olmalı

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Sezinler: Devlet,sporcuya ve kuruma yardımcı olmalı
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) asbaşkanı Mahmut Sezinler, ralli camiasının yaşadığı zorluklarla ilgili açıklama yaptı.
Mahmut Sezinler, Güneş TV’de Orhan Bayraktaroğlu’nun, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir’i konuk ettiği programda yaptığı paylaşımda, “Bizim en büyük sorunlarımızdan biri yakıt, lastik ve yedek parça temin ve maliyetimizde olan zorluklardır. Bu konuda devletin gerek sporcuya gerekse kuruma yardımcı olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
 
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