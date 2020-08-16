Serdarlı’yı toza dumana boğdular

Üçü öncü araç olan toplam 14 ekibin start aldığı rallide yarışçılar etabı 3 kez geçtiler. Ralli merkez, start-finiş seremonisi ve servis alanının Serdarlı Köy Meydanı’nda yapılan yarışta Fikri Macila-Doğa Koyunu ikilisi üç etabın da en iyi derecesini elde ederek zirvede yer aldı. Skoda Fabia R5 ile yarışan ikili, Hamitköy’den sonra bu yarışı da kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı. Mitsubishi LancerEvo X ile yarışan Murat Aşık-Vural Vurur ikilisinin ikinci olduğu yarışta Ford Fiesta R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncü oldu. Denktaş-Mişon ikilisi, Hamitköy’de olduğu gibi sezonun ikinci yarışında da küçük bir kaza atlatarak günün ilk etabında zaman kaybetti. Sınıf 2’de de zirvede yer alan Macila-Koyuncu ikilisini Denktaş-Mişon ikilisi takip etti. Sınıfın üçüncüsü ise günün ilk etabında sorun yaşayan bir diğer ekip Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. İstikrarlı bir performans sergileyen Murat Aşık-Vural Vurul ikili Sınıf N’de birinci olurken onları son etapta zaman kaybeden Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır ikilisi takip etti. Genel klasmanın dördüncüsü olan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi Sınıf 1’in zirvesinde yer aldı. Onları Selen Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi takip etti. Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ise Sınıf T2’de birincilik kupasını alan ekip oldu. Uzun ve zorlu etapta sıkıntı yaşayanlar da oldu. Günün ilk etabı 3 ekibi avladı. Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi ve ÇağkanBozalanlar-Özner Özgüler ikilisi çeşitli kazalarla rallide finiş göremediler. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları takdim edildi ve organizasyon tamamlandı.
Dereceler:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|1
|FikriMacila
|DoğaKoyuncu
|Skoda Fabia R5
|2
|33:02.560
|2
|6
|Murat Aşık
|VuralVurur
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|34:38.435
|3
|3
|RaufDenktaş
|Mehmet Mişon
|Ford Fiesta R5
|2
|34:51.328
|4
|7
|OktayÇocuk
|HüseyinÇocuk
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|36:49.463
|5
|4
|SelenBilgimer
|AhmetBuzlukcuoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo III
|1
|38:28.589
|6
|9
|BarışKalfaoğlu
|HarunÇakır
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|40:26.022
|7
|5
|Mehmet Kamiloğlu
|AhmetÖzerdem
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|41:59.801
|8
|11
|OzanBirşen
|SalihKanatlı
|Suzuki Grand Vitara
|T2
|43:46.698
|9
|8
|ÇağkanBozalanlar
|ÖznerÖzgüler
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|Bitiremedi
|10
|12
|SerkanBolkaner
|ÖmerİlhanSoyer
|Mitsubishi Shogun
|T2
|Bitiremedi
|11
|2
|SadıkBilgimer
|Mustafa Kandır
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|1
|Bitiremedi