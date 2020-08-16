Serdarlı’yı toza dumana boğdular

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği sezonun ikinci sprint rallisi Serdarlı bölgesinde geçtiğimiz gün yapıldı. Yarışı Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi kazanırken, Hamitköy’den sonra bu yarışı da kazanarak 2’de 2 yapmayı başardılar

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 FikriMacila DoğaKoyuncu Skoda Fabia R5 2 33:02.560 2 6 Murat Aşık VuralVurur Mitsubishi Lancer Evo X N 34:38.435 3 3 RaufDenktaş Mehmet Mişon Ford Fiesta R5 2 34:51.328 4 7 OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi Lancer Evo VI 1 36:49.463 5 4 SelenBilgimer AhmetBuzlukcuoğlu Mitsubishi Lancer Evo III 1 38:28.589 6 9 BarışKalfaoğlu HarunÇakır Mitsubishi Lancer Evo IX N 40:26.022 7 5 Mehmet Kamiloğlu AhmetÖzerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 41:59.801 8 11 OzanBirşen SalihKanatlı Suzuki Grand Vitara T2 43:46.698 9 8 ÇağkanBozalanlar ÖznerÖzgüler Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 Bitiremedi 10 12 SerkanBolkaner ÖmerİlhanSoyer Mitsubishi Shogun T2 Bitiremedi 11 2 SadıkBilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 1 Bitiremedi

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2020 Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışını Serdarlı bölgesinde gerçekleştirdi. Serdarlı Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilen Serdarlı Belediyesi Rallisi, Serdarlı, Ergenekon ve Tirmen bölgelerini içine alan 14,3 kilometrelik etapta yapıldı.Üçü öncü araç olan toplam 14 ekibin start aldığı rallide yarışçılar etabı 3 kez geçtiler. Ralli merkez, start-finiş seremonisi ve servis alanının Serdarlı Köy Meydanı’nda yapılan yarışta Fikri Macila-Doğa Koyunu ikilisi üç etabın da en iyi derecesini elde ederek zirvede yer aldı. Skoda Fabia R5 ile yarışan ikili, Hamitköy’den sonra bu yarışı da kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı. Mitsubishi LancerEvo X ile yarışan Murat Aşık-Vural Vurur ikilisinin ikinci olduğu yarışta Ford Fiesta R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncü oldu. Denktaş-Mişon ikilisi, Hamitköy’de olduğu gibi sezonun ikinci yarışında da küçük bir kaza atlatarak günün ilk etabında zaman kaybetti. Sınıf 2’de de zirvede yer alan Macila-Koyuncu ikilisini Denktaş-Mişon ikilisi takip etti. Sınıfın üçüncüsü ise günün ilk etabında sorun yaşayan bir diğer ekip Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. İstikrarlı bir performans sergileyen Murat Aşık-Vural Vurul ikili Sınıf N’de birinci olurken onları son etapta zaman kaybeden Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır ikilisi takip etti. Genel klasmanın dördüncüsü olan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi Sınıf 1’in zirvesinde yer aldı. Onları Selen Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi takip etti. Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ise Sınıf T2’de birincilik kupasını alan ekip oldu. Uzun ve zorlu etapta sıkıntı yaşayanlar da oldu. Günün ilk etabı 3 ekibi avladı. Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi ve ÇağkanBozalanlar-Özner Özgüler ikilisi çeşitli kazalarla rallide finiş göremediler. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları takdim edildi ve organizasyon tamamlandı.Dereceler: