Serdarlı’da ralli coşkusu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, sezonun ikinci sprint rallisini, 12 rallicinin katılımıyla Serdarlı bölgesinde bugün gerçekleştiriyor

No. Pilot Co-Pilot No. Araç Sınıf 1 Fikri MACİLA DoğaKoyuncu 1 Skoda Fabia R5 2 2 Sadık BİLGİMER Mustafa KANDIR 2 Mitsubishi Lancer Evo IV 1 3 Rauf DENKTAŞ Mehmet MİŞON 3 Ford Fiesta R5 2 4 Selen BİLGİMER AhmetBuzlukcuoğlu 4 Mitsubishi Lancer Evo III 1 5 Mehmet KAMİLOĞLU Ahmet ÖZERDEM 5 Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 6 Murat AŞIK Vural VURUR 6 Mitsubishi Lancer Evo X N 7 Oktay ÇOCUK Hüseyin ÇOCUK 7 Mitsubishi Lancer Evo VI 1 8 Çağkan BOZALANLAR Özner ÖZGÜLER 8 Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 9 Barış KALFAOĞLU Harun ÇAKIR 9 Mitsubishi Lancer Evo IX N 10 Serhat KARAOĞLAN Şeref KARAOĞLAN 10 LandRover Tomcat T3 11 Ozan BİRŞEN Salih KANATLI 11 Suzuki Grand Vitara T2 12 Serkan BOLKANER Ömerİlhan SOYER 12 Mitsubishi Shogun T2 Öncü Mehmet Tunççağ 000 0 Öncü Mahmut ÖZER Ali BURHAN 00 Ford 0 Öncü Halil MULLA Mehmet ÇAĞLA 0 Mitsubishi Lancer Evo VII 0

Serdarlı Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilecek olan Serdarlı Belediyesi Rallisi, bugün saat 14.30’da Serdarlı Köy Meydanı’nda yapılacak seramonikstart ile başlayacak.Startı, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu verecek. Rallinin servis alanı da köy meydanına kurulacak ve yollar sabah 09.00 itibariyle belediye görevlileri tarafından kapatılıp halk alternatif yollara yönlendirilecek. Rallide 3’ü öncü araç olmak üzere toplam 15 ekip start alacak ve ekipler Serdarlı, Ergenekon ve Tirmen bölgelerini içine alan 14,3 kilometrelik tek özel etabı üçer kez geçecekler. İlk etap 14.45, ikinci etap 16.30 ve son etap 18.15’de ilk aracın start almasıyla başlayacak. Ödül töreninin ise 19.30’da yapılması planlanıyor.Etap içinde seyirciler için seyir noktaları hazırlanacak ve Serdarlı’ya gelen seyirciler bu noktalara yönlendirilecek. Yarış öncesi taslak start listesi de yayınlandı. İlk yarışı kazanan Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi Skoda Fabia R5 araçlarıyla ilk sırada start alacak.15 Ağustos Cumartesi Programı:Start: 14.301.Etap: 14.53Servis 1: 15.432.Etap: 16.36Servis 2: 17.263.Etap: 18.17Finiş: 19.13