Serdarlı’da ralli coşkusu yaşanacak

Startı, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu verecek. Rallinin servis alanı da köy meydanına kurulacak ve yollar sabah 09.00 itibariyle belediye görevlileri tarafından kapatılıp halk alternatif yollara yönlendirilecek. Rallide 3’ü öncü araç olmak üzere toplam 15 ekip start alacak ve ekipler Serdarlı, Ergenekon ve Tirmen bölgelerini içine alan 14,3 kilometrelik tek özel etabı üçer kez geçecekler. İlk etap 14.45, ikinci etap 16.30 ve son etap 18.15’de ilk aracın start almasıyla başlayacak. Ödül töreninin ise 19.30’da yapılması planlanıyor.
Etap içinde seyirciler için seyir noktaları hazırlanacak ve Serdarlı’ya gelen seyirciler bu noktalara yönlendirilecek. Yarış öncesi taslak start listesi de yayınlandı. İlk yarışı kazanan Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi Skoda Fabia R5 araçlarıyla ilk sırada start alacak.
15 Ağustos Cumartesi Programı:
Start: 14.30
1.Etap: 14.53
Servis 1: 15.43
2.Etap: 16.36
Servis 2: 17.26
3.Etap: 18.17
Finiş: 19.13
Taslak Start Listesi:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|No.
|Araç
|Sınıf
|1
|Fikri MACİLA
|DoğaKoyuncu
|1
|Skoda Fabia R5
|2
|2
|Sadık BİLGİMER
|Mustafa KANDIR
|2
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|1
|3
|Rauf DENKTAŞ
|Mehmet MİŞON
|3
|Ford Fiesta R5
|2
|4
|Selen BİLGİMER
|AhmetBuzlukcuoğlu
|4
|Mitsubishi Lancer Evo III
|1
|5
|Mehmet KAMİLOĞLU
|Ahmet ÖZERDEM
|5
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|6
|Murat AŞIK
|Vural VURUR
|6
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|7
|Oktay ÇOCUK
|Hüseyin ÇOCUK
|7
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|8
|Çağkan BOZALANLAR
|Özner ÖZGÜLER
|8
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|9
|Barış KALFAOĞLU
|Harun ÇAKIR
|9
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|10
|Serhat KARAOĞLAN
|Şeref KARAOĞLAN
|10
|LandRover Tomcat
|T3
|11
|Ozan BİRŞEN
|Salih KANATLI
|11
|Suzuki Grand Vitara
|T2
|12
|Serkan BOLKANER
|Ömerİlhan SOYER
|12
|Mitsubishi Shogun
|T2
|Öncü
|Mehmet Tunççağ
|000
|0
|Öncü
|Mahmut ÖZER
|Ali BURHAN
|00
|Ford
|0
|Öncü
|Halil MULLA
|Mehmet ÇAĞLA
|0
|Mitsubishi Lancer Evo VII
|0