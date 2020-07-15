Sebastian Vettel, Racing Point yolunda

Sebastian Vettel, Ferrari ile yol ayrımında. Deneyimli sürücünün önümüzdeki günlerde Racing Point'e imza atacağı iddia edildi

İtalyan ekibinde bir türlü beklenilen performansı gösteremeyen deneyimli pilot, Racing Point ile el sıkıştı.

İddialara göre anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı ve Silverstone hafta sonunda resmi olarak açıklanacağı belirtiliyor.

Buna göre Alman sürücünün sözleşmesi 2 yıllık olacak. 2007'de Formula 1 pistlerine adım atan SebastianVettel, RedBull'da 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 yıl önce Ferrari'ye imza atan deneyimli pilot, 2017 ve 2018'de LewisHamilton'ın ardından genel klasmanda ikinci sırayı almıştı.

Özellikle bu sezon Grid'in güçlü ekiplerinden biri haline gelen Racing Point'in bu hamlenin ardından SergioPerez ile yollarını ayırması bekleniyor.