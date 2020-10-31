Şampiyon Doğa Koyuncu

Gökhan KUZU
Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonası son yarışı Boğaz-St Hilarion yolunda gerçekleştirildi.
Yarışı Deniz Denner’in ardından ikinci sırada tamamlayan Doğa Koyuncu, Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonasışampiyonu oldu.Deniz Denner şampiyona ikincisi olurken, Kemal Topçuoğlu şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.
(Foto: Öney ÇAĞAKAN)
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