Rallinin şampiyonu Macila

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının şampiyonu belli oldu.
Cuma ve Cumartesi günleri Hamitköy ile Alayköy bölgelerinden düzenlenen Car&Cars Ralisini kazanan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonları oldular.
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