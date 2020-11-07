Rallinin şampiyonu Macila

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının şampiyonu belli oldu.

Cuma ve Cumartesi günleri Hamitköy ile Alayköy bölgelerinden düzenlenen Car&Cars Ralisini kazanan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonları oldular.

