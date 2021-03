Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar

Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni ilk kazanan pilot olan Mazhar Ünüvar, “Otomobil benim için bir tutkudur. Sporculuk hayatımda ralliler, yarışlar benim için her ne kadar heyecanlı, zevkli, tutkulu ve vazgeçilmezim olmuşsa da ailem için de her zaman endişeli, korkulu ve heyecanlı bir bekleyiş olmuştur.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Turing OtomobilKurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni ilk kazanan pilot olan Mazhar Ünüvar ile söyleşi yaparak, geçmişe ışık tutu.Tigin Kişmir’in Mazhar Ünüvar ile olan söyleşi şöyle:“Mazhar Ünüvar, 27 Eylül 1954 tarihinde Lefkoşa’dad oğdu, kendisini yardımsever, düzenli, disiplinli ama erken sinirlenebilen birisi olarak tanımlıyor. Bunları söylerken en sevdiği özelliğinin ise yardıma muhtaç herkese elinden geldiğince imkanları doğrultusunda her zaman yardım ettiğini söylüyor.Otomobil ve rally sporu ile 1978 yılında tanışan Mazhar Ünüvar, ilk rally aracının o dönemlerde en popular ve Dünya şampiyonalarında kullanılan Ford Escort MK1 RS2000 olduğunu söyledi. İlk yarış arabasına olan sevdası halen daha gözlerinde görünen Mazhar Ünüvar, ralliye başladığında ilk Co-pilotunun Orhan Olkanlı olduğunu söyledi. Mazhar Ünüvar, 1978 yılında yapılan ilk Kuzey Kıbrıs Rallisi olan Kuzey Kıbrıs Bel-Cola Rallisi genel klasman birinciliğini kazanarak,tarihteki yerini almıştı. Bu yarış Kuzey Kıbrıs’ta yapılan ilk rally organizasyonuydu. Unutamadığı bir organizasyon da bir yıl sonra 1979 yılında yapılan Rank Arene Rallisi olduğunu anlatan Mazhar Ünüvar,bu yarışın unutulmaz olmasının nedenini ise Güvercinlik bölgesinde geçilen bir özel etabın, yağmur yağdıktan sonra oluşan çamurdan dolayı ralliye katılan tüm araçların çamura saplanması olduğunu aktardı. Rallinin iptal edildiği günü hiç unutamam diye devam eden Mazhar Ünüvar, hatıralarında yer eden bir başka rallinin ise 1980 yılında Türkiye’de yapılan Günaydın Internatinol Türkiye Rallisi olduğunu belirtti.Bu ralliye Hilmi Karaca ve Yücel Paralik ile birlikte Volkswagen Beetle marka araçla katılmalarını hiç unutamayan Mazhar Ünüvar, güzel anıları yaşamaya devam edip duygulanıyor.İçindeki yarışma isteğinin hiçbir zaman bitmediğini ve rallinin kendisi için çok büyük bir tutku olduğunu söyleyen Mazhar Ünüvar, yarıştığı dönemlerde kendisine ilham veren rallicinin ise bir dönemde Türkiye rally camiası içerisinde önemli bir sürücü olan Ankara beyefendisi merhum Mahmut Eryiğit olduğunu belirtti.Mazhar Ünüvar, otomobilin kendisi için bir tutku olduğunu ve esas amacının yanlış anlaşılmasınama sürat yapmak olduğunu söylerken, bunu da yollarda değil etaplar da yaptığını belirtti. Ulaşım aracı olarak kullanılmak için üretilen otomobilin rally maksatlı üretilen türlerinde güvenliğin hat safhada olduğunu belirten Mazhar Ünüvar, parkurlarda sürat yapmanın doğru olduğunu söyledi.Sporculuk hayatımda ralliler, yarışlar benim için her ne kadar heyecanlı, zevkli, tutkulu ve vazgeçilmezim olmuşsa da ailem içinde her zaman endişeli, korkulu ve heyecanlı bir bekleyiş olmuştur. Onların beni izlemeleri ve finiş noktasına sağ salim gelmemi bekledikleri çok oldu.”