Rallide final günü

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının, yarın Balıkesir etabında gerçekleşecek final yarışında 18 araba start alacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası bugün gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.

Yakın zamanda aramızdan ayrılan kurum sporcusu, yöneticisi ve motor sporlarının efsane isimlerinden olan Ayer Argün anısına gerçekleşecek olan yarışa Çağkan İskele Yapı Sistemleri ana sponsorluk yapacak. Bugün gerçekleşecek olan Ralli, Cumartesi sabah 9.00’da

yarışa sponsorluk yapacak olan Asmaaltı Tezgah Cafe önünden start alacak. Ralli, yine saat 15.30 da Asmaaltı'nda podyum ile son bulacak.

Erülkü Süpermarket önünde servis alacak olan ekipler, Meriç köyünden başlayacak ve Köprü altından geçip Demirhan’da son bulacak olan Balıkesir ters etabını 3 kez geçip servis aldıktan sonra, Demirhan’dan başlayıp Zıplama Noktasını geçecek. Ekipler, Köprü’de son bulacak olan Balıkesir Etabı’nı 3 kez geçecek. Saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ara vermeden geçilecek olan 6 Özel etap, Balıkesir’den izlenebilecek.

Fikri Macila-Doğa Koyuncu'nun şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra sınıflarda ve genel klasman da ikincilik, üçüncülük mücadelesi güne renk katacak. Sadık Bilgimer-Ahmet Buzlukçuoğlu, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Cahit Yetkili-Harun Çakır, Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ve İbrahim Yolcu Argün sezonu ilk 5’te en üst sırada olmak için yarışacak.

Ralli programı

Ralli’nin programı ise şöyle:

Start: 09.00

Balıkesir Ters: 10.10

Balıkesir Ters-2: 10.56

Balıkesir Ters-3: 11.39

Servis Erülkü

Balıkesir: 13.20

Balıkesir-2: 14.05

Balıkesir-3: 14:48

Podyum Tezgah Cafe