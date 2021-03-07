Rallide disiplinin adı Erden Baykara

Erden Baykara, otomobil kurumuna hizmet verdiği dönemlerde disiplini, bitmek bilmeyen enerjisi, çalışkanlığı ve yardım severliği ile dikkat çekerken, kurumun lojistik sorumluluğu görevini en iyi yapan kişi olarak biliniyor. Erden Baykara, Esentepe –Alevkaya’sı arasında yapılan tırmanma yarışlarının kendisi için özel yarışlar olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Turing Otomobil (KKTOK) başkanı TiginKişmir, otomobil sporları camiamızın önemli isimlerinden Erden Baykara’yı okurlarımıza tanıttı.TiginKişmir’in,Erden Baykara ile yaptığı söyleşi şöyle:Erden Baykara, 9 Şubat 1946’da Baf’ınİsdinco köyünde dünyaya geldi. Kendisini bildiğinden taviz vermeyen,uzlaşıcı ve pratik zekalı olarak tanımlayan Erden Baykara en sevdiği özelliğinin ise iş yaparken hiç yorulmaması olarak söylüyor, ki bizzat ben de bunu çok iyi biliyorum.Erden abi, otomobil kurumuna hizmet verdiği dönemlerde disiplini, bitmek bilmeyen enerjisi,çalışkanlığı ve yardım severliği ile hatıralarımda canlanıyor. Otomobil kurumunda diğer görevlerinin yanında lojistik sorumluluğu görevini de yapıyordu. Belkide kurum tarihinde Erden Baykara’nın görev yaptığı dönemlerden sonra hiçbir zaman lojistik olarak ayni disiplin ve düzenin sağlanmadı. Konusu açıldığı zaman lojistik konusunda hep örnek aldığım ve örnek verdiğim bir büyüğümüz olmuştur.Ne mutlu bana ki Erden Baykara gibi bir isimle çalışma fırsatım olmuştur.Erden Baykara’nın ilk yarış deneyimi 1974 yılının Temmuz ayında çok yakın arkadaşı olan Hüseyin Sütçü ile birlikte Güney Kıbrıs’ta katıldığı motokros yarışıdır. Erden Baykara’nın ilk ralli arabasıFiat 850 Coupeidi. Fakat yarıştığı 1972-1977 yılları arasında co-pilot gerektiren yarışlar olmadığı için hiçbir zaman bir co-pilotla yarışmadı. Unutamadığı yarışlar ise Esentepe –Alevkaya’sı arasında yapılan Esentepe tırmanma yarışlarıdır.Bu bölgedeki yarışların kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ve burada yapılan rallilerden çok büyük zevk aldığını anlatan Erden Baykara, unutamadığırallnin de burada olduğunu söyledi.En çok keyif aldığı yarış olan Esentepe Tırmanma yarışından bir anısını anlatan Erden Baykara, “Yarışçılarımızdan Ersen Macila’nın aracı arıza yapmıştı. Yine başka bir rallici olan Cengiz Çolakoğlu kendi aracından vites kolunu söküp Ersen Macila’ya vermesi ve yarışı tamamlamasına yardımcı oldu. Eskiden herkes birbirine saygı duyar birbirlerine yardımcı olurlardı.dostluk arkadaşlık çok önemli bir olaydı.”ifadelerini kullandı.Ülkemizdeki otomobil sporlarına emekleriçok olan, saygı duyulacak bu insanların içinde halen daha yarışma isteği vardır. Yarışmak için çok yaşlandım diyen Erden Baykara, rallide kendisine, ilham veren sürücünün 1970’li yılların başında Güney Kıbrıs’ta yarışmaya gelen Ali Sipahi olduğunu söyledi.Erden Baykara hayalini kurduğu herşeye sahip olduğunu söylerken, ama bu günlerde Covid-19 salgın belasının bir an önce bitmesini gerçekten çok istediğinidiledi.