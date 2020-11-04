Rallide büyük yarış

1 1 MACİLA RALLY TEAM Fikri Macila Doğa Koyuncu Skoda Fabia R5 2 2 2 Sadık Bilgimer Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV 1 3 3 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 1 4 4 İbrahim Yolcu Argün Serife Argün Honda Civic TypeR 4 5 5 MACİLA RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 6 Hüseyin Arabulucu Ali Hacet Mitsubishi Lancer Evo VI 1 7 7 NETHOUSE RALLY TEAM Murat Aşık Mehmet Mişon Mitsubishi Lancer Evo X N 8 8 Çağakan Bozalanlar Mehmet Demirağ Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 9 9 NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 10 10 Edim Macila Güner Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 11 11 Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 12 12 MACİLA RALLY TEAM Cahit Yetkili Harun Çakır Ford Fiesta R5 2 13 13 Özhan Karaduman Birgen Karaduman Fiat Palio 4 14 14 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası için pandemi nedeni ile yeniden düzenleme yaparak, daha sağlıklı ve Lefkoşa Merkezli yarışlar düzenleme kararı almıştı. Tırmanma Şampiyonası yarışlarının da puan verdiği ralli şampiyonası 5. Yarışı bu hafta Cuma-Cumartesi iki gün Lefkoşa'da Car&Cars Ana Sponsorluğunda gerçekleşiyor.Ralli Şampiyonasına 2 katsayı ile puan verecek toplamda 200 km uzunluğunda ve 90 km özel etap uzunluğunda olacak olan büyük yarışta Şampiyonluk mücadelesinin de çözülmesi bekleniyor.6 Kasım Cuma saat 17.00'de Zephyr Cafe ve Car&Cars önünden start alacak olan ekipler Alayköy Özel etabını 2 kez geçecekler. 17.30'da başlayacak olacak Alayköy etabı Ağıllar bölgesinden izlenebilecek.7 Kasım Cumartesi günü ise saat 8.30'da Göçmenköy stadı park yerinde servis alarak güne başlayacak olan ekipler, Saat 9'dan 11.30'a kadar 3 kez BRT Özel etaplarını geçecek. BRT özel etabı Dikmen anayolu üzerinden takip edilecek ve 3 kez art arda geçilecek. Saat 11.30'da öğlen arası servis verecek olan Ralli, Saat 13.30 ile 16.00 saatleri arasında Yılmazköy - Kanlıköy - Türkeli arasında bulunan Aktepe özel etaplarını 3 kez art arda geçip Saat 16.00'da Car&Cars önünde podyuma çıkacak. Capital Radio, Zephyr Cafe, NHG, United Snack, Motul ve Macila Petrol'un katkıları ile gerçekleşecek olan Rallide 14 ekip start alacak.2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Fikri Macila - Doğa Koyuncu ikilisi lider götürürken onları, Selen Bilgimer ikinci sırada, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise üçüncü sırada takip ediyor.2018 Sezonu ikincileri Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi ise bu yarışta yeni araçları Ford Fiesta R5 ile yarışın iddialı isimleri arasında bulunuyor. Sadık Bilgimer, Mehmet Kamiloğlu, Murat Aşık, Edim Macila, Halil Mulla ve Mehmet Karaoğlan gibi daha önceki yıllarda başarıları olan pilotlar ise yarışta podyum mücadelesi verecek. Takımlar Şampiyonası'nda ise Nethouse Rally Team 2 araç, Macila Rally Team'in ise 3 Araç ile start alacağı rallide, Macila Rally Team lider durumda bulunuyor.Kayıt ListesiZAMAN TABLOSUstart 17.00ÖE1 Alayköy 17.40ÖE2 Alayköy 2 18.46Servis Girişi 19.16Kapalı park 20.11K.park Çıkıs 8.30ÖE3 BRT 9.23ÖE4 BRT 10.11ÖE5 BRT 10.59TOPLAMA GİRİŞ 11.29SERVİS GİRİŞ 12.29ÖE6 AKTEPE 13.42ÖE7 AKTEPE 2 14.30ÖE8 AKTEPE 3 15.18FİNİSH 15.48