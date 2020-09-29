Ralli yapılamadı, yardım yapıldı

Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilince, ailesi tarafından anısına Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sağlık ekipmanları bağışlandı

Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilince, ailesi tarafından anısına Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sağlık ekipmanları bağışlandı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün üyesi merhum Oğuz Özyalçın anısına geleneksel olarak düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi bu yıl pandemi süreci nedeniyle iptal edildi.

Oğuz Özyalçın anısına Özyalçın Group Of Companieskoronavirüs ile mücadele sürecinde destek olabilmek için Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sağlık ekipmanları bağışlama kararı alındı. Ekipmanlar, Oğuz Özyalçın'ın kızları Yağmur ve Yaprak Özyalçın tarafından hastane başhekimi Dr. Ceyhun Birinci’ye teslim edildi.

Özyalçın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor, bu vesile ile ülkemizin kıymetli çalışanlarına, bizlere umut ışığı oldukları ve büyük bir özveriyle çalıştıkları için minnetlerimizi sunuyoruz. Sizlerde bu mücadelenin bir parçası olmak isterseniz Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin CT46 1200 0027 0000 0000 0053 4093 IBAN numaralı hesabına bağışta bulunabilir ve katkı sağlayabilirsiniz" denildi.

Sağlık ekipmanları listesi

-1 Adet 12 Kanallı EKG Cihazı

-1 Adet Hastabaşımönitörü

-5 Adet DentacUltraface Yüz Siperliği

-5 Adet 6 Parçalı Cerrahi Dikiş Seti

-5 Adet Kan Şeker Ölçüm Cihazı

-10 Adet Parmak Tipi PulseOksimetre

-2 Adet Manuel Tansiyon Aleti

-5 Adet Temassız Ateş Ölçer

