Ralli Kulübünün şampiyonları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2020 KKTC Ralli Sprint Şampiyonasının sona ermesinin ardından şampiyonlar ve sınıf birincileri açıklandı. KKTC 2020 Ralli Sprint Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi oldu

Sezon başında 5 yarışlık bir takvim açıklanan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeni ile 3 yarışa indirilen Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiğiKuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası, Kasım ayında organize edilen Cumhuriyet Sprint Rallisi ile noktalanmıştı.

Sezon ÇDM Kaporta Boya Sprint Rallisi ile başlamış, Serdarlı Belediyesi Sprint Rallisi ile devam etmişti. Son olarak Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin yapılmasıyla sezon tamamlanmıştı. Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi, ilk iki yarışta birinci olup, avantaj etaplarında da maksimum puanları alarak iki de iki yapmışlar ve şampiyonluklarını ilan etmişlerdi.

Sezonun final yarışı olan Cumhuriyet Sprint Rallisi’ni ise Sadık Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi kazanmıştı. Böylece pilotlarda sezonun ikincisi Sadık Bİlgimer oldu. Murat Aşık ise sezonu üçüncü noktalamayı başardı. Co-pilotlarda Mehmet Mişon ikinciliği alırken, Ahmet Buzlukcuoğlu üçüncü oldu. Sınıf 1’de 3 yarış sonunda en büyük kupayı pilotlarda Sadık Bilgimer, Co-pilotlarda Hüseyin Çocuk almaya hak kazandı.

Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de Fikri Macila-Doğa Koyuncu en büyük kupayı alacak. Sınıf N’de Murat Aşık-Vural Vurur ikilisi ve Sınıf 4’de Özhan Karaduman-Birgen Karaduman ikilisi sezonu şampiyon tamamlayan ekipler oldular.

Offroad araçlarının mücadele ettiği T kategorisi araçların motor hacimlerine göre ikiye ayrılmıştı. T2’de Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ve T3’de Serhat Karaoğlan-Şeref Karaoğlan ikilisi şampiyonluk kupalarını alacaklar. Kadın Co-pilotlarda Ayşe Alptürk Macila ve Genç Co-pilotlarda Şeref Karaoğlan şampiyonluk kupasını alacak olan isimler oldular.

Ralli kulübünden yapılan açıklamaya göre sezon sonu ödül gecesinin Pandemi şartlarına bağlı olarak planlanacağını ve şartların elvermesi durumunda duyurusunun yapılacağı belirtildi.

