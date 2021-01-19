Ralli Kulübünden faaliyetlerine korona arası

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) yönetim kurulu, yaptığı toplantı sonrasında faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Korona virüs vaka sayılarının artması nedeniyle alınan karar sonrasında Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Son zamanlarda COVID-19 salgını vaka sayılarının artması ile yapılan değerlendirme sonucunda faaliyetlerimize geçici ara verme kararı aldı.

Ülkemizin halk sağlığının ve sporumuzun korunması için virüsle mücadele kapsamında, 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kulübümüzün tüm sportif faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur.”

