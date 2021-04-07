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Ralli Kulübü'nde takvim açıklandı

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Ralli Kulübü'nde takvim açıklandı
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumundan (KKTOK) sonra Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü de 2021 sezonu takvimini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2021 sezonunda 5 yarış organize etmeyi planladı. İkişer günlük olarak planlanan yarışlar, Haziran ayında başlayacak. 19 – 20 Haziran’da ilk yarışı organize edecek olan Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 13 – 14 Kasım’da düzenleyeceği Cumhuriyet Rallisi ile sezonu tamamlayacak.
 
 
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