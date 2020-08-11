Ralli heyecanı Serdarlı’da sürecek

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, sezonun ikinci sprint rallisini Serdarlı bölgesinde bu hafta sonu gerçekleştiriyor. Serdarlı Belediyesi Rallisi'nde 14 ekip mücadele edecek

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 Sadık BİLGİMER Mustafa KANDIR Mitsubishi Lancer Evo IV 1 2 Rauf DENKTAŞ Mehmet MİŞON Ford Fiesta R5 2 3 Fikri MACİLA Harun ÇAKIR Skoda Fabia R5 2 4 Çağkan BOZALANLAR Özner ÖZGÜLER Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 5 Mehmet KAMİLOĞLU Ahmet ÖZERDEM Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 6 Selen BİLGİMER - Mitsubishi Lancer Evo III 1 7 Ozan BİRŞEN Salih KANATLI Suzuki Grant Vitara T2 8 Serhat KARAOĞLAN Şeref KARAOĞLAN LandRoverTomcat T3 9 Murat AŞIK Vural VURUR Mitsubishi Lancer Evo X N 10 Barış KALFAOĞLU Harun ÇAKIR Mitsubishi Lancer Evo IX N 11 Oktay ÇOCUK Hüseyin ÇOCUK Mitsubishi Lancer Evo VI 1 12 Serkan BOLKANER Ömerİlhan SOYER Mitsubishi Shogun T2 Öncü Mahmut ÖZER Ali BURHAN Ford 0 Öncü Halil MULLA Mehmet ÇAĞLA Mitsubishi Lancer Evo VII 0

Serdarlı Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilecek olan Serdarlı Belediyesi Rallisi, 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 14.30’da ilk aracın start alması başlayacak.Pandemi sonrası Hamitköy’de yapılan sezonun ilk yarışının ardından bu hafta sonu Serdarlı’da ikinci yarış yapılacak. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla rallide 14 ekip mücadele edecek. Serdarlı, Ergenekon ve Tirmen bölgelerini içine alan 14,3 kilometrelik tek özel etaptan oluşan ralli zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Ekipler etabı 14.45, 16.30 ve 18.15’de ilk aracın start alacağı şekilde üç kez geçecekler.Yarışın servis alanı Serdarlı meydanında oluşturulacak alanda gerçekleşecek. Bu alan içerisinde bölge halkı araçları ve sporcuları daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.15 Ağustos Cumartesi Programı:Start: 14.301.Etap: 14.53Servis 1: 15.432.Etap: 16.36Servis 2: 17.263.Etap: 18.17Finiş: 19.13