Ralli heyecanı Hamitköy’de yaşanacak

Ç.D.M Kaporta Boya Hamitköy Sprint Ralli için geri sayım başlarken, Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi de uzun bir aradan sonra ralliye geri dönerek yarışa kayıt yaptırdılar. Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi de yarışta start alacaklar

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün ilk etkinliği olan Ç.D.M Kaporta Boya Hamitköy Sprint Ralli için geri sayım başladı.

Toplam 14 ekibin kayıt yaptırdığı ralli öncesinde Hamitköy – Dikmen arasında bulunan trafiğe kapalı yol üzerinde drift gösterisi yapılacak ve ilk ekibin startı ile ÇDM Kaporta Boya Sprint Rallisi başlayacak. Hamitköy bölgesinde hazırlanan toplam 7,5 kilometre uzunluğundaki güzergâh müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi sürpriz yaparak uzun bir aradan sonra ralliye geri döndü. Ford Fiesta R5 ile yarışa kayıt yaptıran ekip mücadeleye renk katacak.

Skoda Fabia R5 ile Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin yanı sıra Mitsubishi LancerEvo R4 ile Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi sınıf 2 de yarışacak isimler arasında yerlerini aldılar. Sınıf 1 de ise iddialı isimler var.

Mitsubishi LancerEvo IV ile Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Selen Bilgimer-Ömer İlhan Sayar ikilisi, ÇağkanBozalanlar-Özner Özgüler ikilisi ve Hüseyin Arabulucu-Gökhan Bolatçıoğlu ikilisi kıyasıya bir mücadele verecekler. Uzun bir aradan sonra etaplara geri dönen Mitsubishi LancerEvo X aracı ile Murat Aşık-Vural Vurur ikilisi, MitusbihiLancerEvo IX aracı ile Mehmet Karaoğlan, Barış Kalfaoğlu ikilisi ve Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi Sınıf N’de yarışacaklar. T2 Sınıfı ile ralliye renk verecek olan offroad ralli sprint araçları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi, OzanBirşen-Salih Kanatlı ikilisi ve Serhat Karaoğlan-Şeref Karaoğlan ikilisi yarışa kayıt yapan isimler arasında yerini aldı.

Yarışın Öncü araç görevini Mitsubishi LancerEvo VII ile Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi yapacak.

Deneme etabı yapıldı

Ekipler yarış öncesi son ayarlarını yaparak deneme etabında sürüşlerini gerçekleştirdi. Bu etapta yarışçılarHamitköy etabının karakteristik özelliğine göre teknik ve becerilerini deneme fırsatı buldular. Deneme etabı Lefkoşa Sanayi bölgesi arkasında hazırlanan 3,3 kilometre uzunluğunda özel etapta yapıldı.

