Ralli gecesi

Ralli Şampiyonası 5. yarışı Cuma akşamı 14 ekibin start almasıyla başlayacak. Cumartesi günü devam edecek rallide şampiyonluk düğümünün çözülmesi bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası için pandemi nedeni ile yeniden düzenleme yaparak, daha sağlıklı ve Lefkoşa Merkezli yarışlar düzenleme kararı almıştı.

Tırmanma Şampiyonası yarışlarının da puan verdiği Ralli Şampiyonası 5. yarışı bu hafta Cuma-Cumartesi iki gün Lefkoşa'da Car&Cars Ana Sponsorluğunda gerçekleşiyor.Ralli Şampiyonasına 2 katsayı ile puan verecek toplamda 200 km uzunluğunda ve 90 km özel etap uzunluğunda olacak olan büyük yarışta şampiyonluk mücadelesinin de çözülmesi bekleniyor.

6 Kasım Cuma saat 17.00'de Zephyr Cafe ve Car&Cars önünden start alacak olan ekipler Alayköy Özel etabını 2 kez geçecekler. 17.30'da başlayacak olacak Alayköy etabı Ağıllar bölgesinden izlenebilecek.

7 Kasım Cumartesi günü ise saat 8.30'da Göçmenköy Stadı park yerinde servis alarak güne başlayacak olan ekipler, Saat 9'dan 11.30'a kadar 3 kez BRT Özel etaplarını geçecek. BRT özel etabı Dikmen anayolu üzerinden takip edilecek ve 3 kez art arda geçilecek. Saat 11.30'da öğlen arası servis verecek olan ralli, 13.30 ile 16.00 saatleri arasında Yılmazköy - Kanlıköy - Türkeli arasında bulunan Aktepe özel etaplarını 3 kez art arda geçip saat 16.00'da Car&Cars önünde podyuma çıkacak.

Capital Radio, Zephyr Cafe, NHG, United Snack, Motul ve Macila Petrol'un katkıları ile gerçekleşecek olan rallide 14 ekip start alacak.

Macila-Koyuncu ve Macila Rally Team Lider

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Fikri Macila - Doğa Koyuncu ikilisi lider götürürken onları, Selen Bilgimer ikinci sırada, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise üçüncü sırada takip ediyor.

2018 Sezonu ikincileri Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi ise bu yarışta yeni araçları Ford Fiesta R5 ile yarışın iddialı isimleri arasında bulunuyor. Sadık Bilgimer, Mehmet Kamiloğlu, Murat Aşık, Edim Macila, Halil Mulla ve Mehmet Karaoğlan gibi daha önceki yıllarda başarıları olan pilotlar ise yarışta podyum mücadelesi verecek.

Takımlar Şampiyonası'nda ise Nethouse Rally Team 2 araç, Macila Rally Team ise 3 Araç ile start alacak. Şampiyonada Macila Rally Team lider durumda bulunuyor.

