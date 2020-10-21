Ralli camiasında Ayer Argün üzüntüsü

Eski rallicilerden Ayer Argün geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybederken, ralli camiasını büyük üzüntüye boğdu.
Yıllarca rallilerde başarıyla yarışan Ayer Argün’ün vefatı sonrasında Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yöneticileri ve ralli camiasından kişiler yorumlar ve paylaşımlar yaparak, Ayer Argün’ün vefatından duydukları üzüntüyü ifade ettiler.
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