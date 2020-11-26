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Ralli arabaları kontrolden geçti

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Ralli arabaları kontrolden geçti

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Cumartesi günü gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.

Yakın zamanda aramızdan ayrılan kurum sporcusu, yöneticisi ve motor sporlarının efsane isimlerinden olan Ayer Argün anısına gerçekleşecek olan yarışa Çağkan İskele Yapı Sistemleri ana sponsorluk yapacak. 28 Kasım Cumartesi gerçekleşecek olan ralli öncesinde KKTOK yetkilileri rallide yarışacak arabaları teknik kontrolden geçirdi.

1.Ayer Argün Rallisi öncesinde arabalar tek tek teknik kontrolden geçirildi. Teknik kontrolleri yapan görevliler, Mehmet Gülok ile Cevdet Öcal kontrolleri titizlikle yaparak arabalara yarışması için onay verdiler.
(Foto: Gökhan KUZU)

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