Racing Point'e tarihi ceza

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Formula 1 ekiplerinden Renault'un, Racing Point'in kullandığı fren soğutma kanallarının geçen yıl Mercedes'in kullandıklarıyla aynısı olduğu yönünde şikayette bulunması üzerine başlatılan incelemenin sona erdiği belirtildi.
İnceleme sonuçlarına göre suçlu bulunan Racing Point'in takımlar klasmanında 15 puanı silinirken, 400 bin avro para cezasına da çarptırıldı.
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