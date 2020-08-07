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Racing Point'e tarihi ceza

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Formula 1 yönetiminden Racing Point'e tarihi bir ceza geldi. "Pembe Mercedes" lakaplı takıma, Mercedes'in 2019 fren sisteminin aynısını kullandığı gerekçesiyle 15 puan silme cezası verildi

Racing Point'e tarihi ceza
Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Formula 1 ekiplerinden Renault'un, Racing Point'in kullandığı fren soğutma kanallarının geçen yıl Mercedes'in kullandıklarıyla aynısı olduğu yönünde şikayette bulunması üzerine başlatılan incelemenin sona erdiği belirtildi.
İnceleme sonuçlarına göre suçlu bulunan Racing Point'in takımlar klasmanında 15 puanı silinirken, 400 bin avro para cezasına da çarptırıldı.
 
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