Pazar günü karting heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor.
Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları yarın16.00’da tamamlanacak. Serbest antrenmanları ise Cumartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da destek verdiği organizasyon, sezonun üçüncü yarışında da kullanılan 1120 metrelik RC7 pistinde yapılacak. Pazar günü programı 14.00-14.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 15.00-15.40 saatleri arasında sıralama turları, 16.00-17.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 17.00-18.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.00’da yapılması planlanıyor.
Dördüncü yarışı öncesinde mini kategoride Niyazi Özçınar, junior kategoride Mustafa Efeefe, senior kategoride Tolga Güryel ve master kategoride Güner Ballı lider durumda bulunuyor.
Program:
14 Ağustos 2020 Cuma
16 Kayıtların Kapanması (Sekreterya - Cemsa Karting Center)
15 Ağustos 2020 Cumartesi
08.00-16.00 Serbest Antrenmanlar
16 Ağustos 2020 Pazar
13.00-13.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)
13.3 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing
14 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)
14.15 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)
14.3 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)
15 Sıralama Turları Mini (10 dk.)
15.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)
15.3 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)
16 Yarış 1 Mini (12 Tur)
16.2 Yarış 1 Junior (14 Tur)
16.4 Yarış 1 Senior/Expert (14 Tur)
17 Yarış 2 Mini (12 Tur)
17.2 Yarış 2 Junior (14 Tur)
17.4 Yarış 2 Senior/Expert (14 Tur)
18.15 Kapalı Park Açılışı
18.3 Kesin Neticeler İlanı
19 Ödül Töreni
Yarış Parkuru – RC7 – 1120m.
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