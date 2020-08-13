Pazar günü karting heyecanı yaşanacak

2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor.

Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları yarın16.00’da tamamlanacak. Serbest antrenmanları ise Cumartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da destek verdiği organizasyon, sezonun üçüncü yarışında da kullanılan 1120 metrelik RC7 pistinde yapılacak. Pazar günü programı 14.00-14.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 15.00-15.40 saatleri arasında sıralama turları, 16.00-17.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 17.00-18.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.00’da yapılması planlanıyor.

Dördüncü yarışı öncesinde mini kategoride Niyazi Özçınar, junior kategoride Mustafa Efeefe, senior kategoride Tolga Güryel ve master kategoride Güner Ballı lider durumda bulunuyor.

Program:

14 Ağustos 2020 Cuma

16 Kayıtların Kapanması (Sekreterya - Cemsa Karting Center)



15 Ağustos 2020 Cumartesi

08.00-16.00 Serbest Antrenmanlar

16 Ağustos 2020 Pazar

13.00-13.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)

13.3 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

14 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)

14.15 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)

14.3 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)

15 Sıralama Turları Mini (10 dk.)

15.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)

15.3 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)

16 Yarış 1 Mini (12 Tur)

16.2 Yarış 1 Junior (14 Tur)

16.4 Yarış 1 Senior/Expert (14 Tur)

17 Yarış 2 Mini (12 Tur)

17.2 Yarış 2 Junior (14 Tur)

17.4 Yarış 2 Senior/Expert (14 Tur)

18.15 Kapalı Park Açılışı

18.3 Kesin Neticeler İlanı

19 Ödül Töreni

Yarış Parkuru – RC7 – 1120m.

