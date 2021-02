Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı

Otomobil Kurumu'nun kurucusu ve Kuzey Kıbrıs’ta otomobil sporlarını başlatan adam olarak bilinen Salih Çeliker, ralli sporunda hep yöneticilik yaparken, hiç yarışmadı

Tigin KİŞMİR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir,Otomobil Kurumu'nun kurucusu ve Kuzey Kıbrıs’ta otomobil sporlarını başlatan adam olan Salih Çeliker ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

TiginKişmir’in, Salih Çeliker ile ilgili yaptığı bilgilendirme söyleşisi şöyle:

“Salih Çeliker, 1954 yılında Lefkoşa’da doğdu. Emekli işadamı olan Salih Çeliker kendisini yenilikçi,uyumlu,çalışkan ve her ortama adapte olabilen biri olarak tanımlıyor.

Ralli sporuyla 1972-1973 Kıbrıs Ralli’si ile tanışan Salih Çeliker hiçbir zaman aktif sporcu olmamıştır. Salih Çeliker aktif sporcu olmadı. Fakat 1975 yılının sonlarında henüz 21 yaşındayken çok büyük bir vizyonla yanına aldığı arkadaşlarıyla Kıbrıs Türk Otomobil Kurumunu kurdular. Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu kurucuları arasında, o günlerde böylesine bir vizyon ve cesaretle Salih Çeliker ile yürüyen efsane isimler ve Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun ilk başkanı olacak olan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Galip vardı.

İlk başkan Mustafa Galip’in yanı sıra, Mehmet Başkaya, Fikri Direkoğlu, Yücel Köken ve Ahmet Kişmirde bu yola çıkan efsane ekibin üyeleriydi.

Tabii ilk başkanımız Mustafa Galip olmasına rağmen tüm faaliyetleri planlayıp organize eden ve bu ekibe liderlik yapan Salih Çeliker idi. Mustafa Galip’in başkanlık süresi çok uzun olmamıştı. Salih Çeliker’in hakettiği yer olan başkanlığa gelmesiyle otomobil sporları ülkemizde gelişmeye ve ilerlemeye başladı.

Salih Çeliker, yöneticilik hayatında unutamadığı organizasyon olan,1981 yılında Günaydın International Rallisine yönetici olarak katıldı. İlk yurt dışı temasını da başlatmış olmasından dolayı bu yarışın kendisindeki önemi ve yerinin her zaman başka olacağını söyleyen Salih Çeliker, kendisinin unutamadığı bir olayı da anlattı.

Ralli yöneticilik hayatında başından çok fazla olaylar geçtiğini, çok büyük tecrübeler kazandığını fakat haksız yere sporcuları tarafından acımasızca suçlandığı olayların kendisini çok etkilediğini söylüyor. Ralli sporunda hep yöneticilik yaptınız hiç yarışmayı düşünmedinizmi? sorusuna Salih abi,“Evet doğrudur.Hiç yarışmadım spora yönetici olarak katkı koymak her zaman önceliğim olmuştu. Ama bir gün yarışmayı, iyi bir rallici olmayı çok istedim. Rallicilerde Ali Sipahi’nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu,Ali Sipahi’yi izlerken çok heyecan ve keyif aldığını, yarışma imkanı bulsaydı kendisine ilham veren sürücünün kesinlikle Ali Sipahi olacağını da belirten Salih Çeliker, otomobilin kendisi için bir tutku ve hayat boyu sürdüreceği bir hobisi olduğunu söyledi.

Salih Çeliker, ülkemizde bu sporu başlatan kişi olduğu için çok memnun olduğunu bununla gurur duyduğunu fakat yöneticilik yaptığı dönemlerde yarışları hazırlayabilmek için ailesini ihmal ettiği zamanların da olduğunu söyledi. Salih Çeliker bundan dolayı ne ailesinin ne de kendisinin şikayetçi olamayacağını da sözlerine ekledi.