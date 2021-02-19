Otomobil Kurumunda 45. yıl gururu

Tigin Kişmir, 45 yıl önce Kıbrıs Türk Otomobil Kurumunun ilk sportif faaliyetini gerçekleştirmesi nedeniyle kurumun tarihsel gelişimini özetlerken, ilk yarışı, Mitsubishi ColtGalant ile ilk gerçek ralli aracını kullanan Tokay Hasan’ın kazandığını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, 45 yıl önce 22 Şubat 1976’da Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu olarak ilk sportif faaliyetin gerçekleştirilmesi nedeniyle kurumun tarihsel gelişimini özetledi.

TiginKişmir’in spor tarihimize ışık tutacak 2 bölümlük yazı dizisinin birincisi şöyle:

“Tam 45 yıl önce 22 Şubat günü, Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun ilk sportif faaliyeti gerçekleştirilmişti. 1975 yılının sonlarında henüz Salih Çeliker henüz 21 yaşındayken çok büyük bir vizyonla yanına aldığı arkadaşlarıyla Kıbrıs Türk Otomobil Kurumunu kurdular.



Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu kurucuları arasında, o günlerde böylesine bir vizyon ve cesaretle Sn.Salih Çeliker ile yürüyen efsane isimler ve Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun ilk başkanı olacak olan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Galip vardı.İlk başkan Mustafa Galip’in yanı sıra, Mehmet Başkaya,Fikri Direkoğlu, Ahmet Kişmir,Turgut Dizdaroğlu,Güren Dellaloğlu, Yücel Köken de bu yola çıkan efsane ekibin üyeleriydi. İlk faaliyeti organize eden ekip ise Salih Çeliker, Turgut Dizdaroğlu ve Güren Dellaloğlu ekibi idi. Turgut Dizdaroğlu ve Güren Dellaloğlu daha sonra, yurtdışı tahsillerine devam etmeleri nedeniyle faaliyetlerin bazılarında hazır bulunamamışlardı. Ama kuruluşundan beri işin içinde olan, gerek yarışmacı, gerek organizatör olarak çok uzun yıllar Kuzey Kıbrıs’ta otomobil sporlarının gelişmesine emek veren Salih Çeliker, Mehmet Başkaya, Ahmet Kişmir,Tokay Kerem, Erden Baykara, Cengiz Çolakoğlu,Işılay Çolakoğlu,Hilmi Karaca,Orhan Olkanlı,İlker Kaptanoğlu, Zeki Topçu,Mazhar Ünüvar, Ersen Macila,Hasan Ali Yücel, Vural Avcan, Yücel Paralik, Erdin Nurioğluları,Erden Mulla, Serdar Denktaş, Zafer Altıntaş,Hasan Macila, Eray Özseyhan,Ünver Rüstem,Mücahit Rüstem,Türkmen Sencer,Atan Alp, Osman Candaş, Mehmet Özpaşa, Tansel Özpaşa,Halit Ahmet Raşid, Cem Aytaç ve daha pek çok isim bu sporun Kuzey Kıbrıs’ta gelişmesine ciddi vizyon,emek ve katkı koymuşlardır.



45 yıl önce yani 22 Şubat 1976 Pazar günü, Kuzey Kıbrıs’ta ilk otomobil sporları organizasyonu yapılmıştı. Yapılan ilk yarış “KURULUŞ OTOKROS’u” adı altında Plümer koruluğu diye bilinen Gönyeli’nin kuzeyinde bulunan bir parkurda gerçekleşmişti. Ilk yarışa 7 sporcu kayıt yaptırmıştı. Kayıt yapan sporcu isimlerini o dönemki listeye göre yazıyorum.

Yarışa, 1- İlker Kaptanoğlu Fiat 127 aracı ile 2- Erden Baykara Fiat 850 aracı ile 3- Tokay Hasan ColtGalant aracı ile 4- Cengiz Çolakoğlu MG Midget aracı ile 5-Hasan Ali Yücel Austin Mini aracı ile 6-Mehmet Yunus Ford Escort aracı ile 7-Güler Hasan Fiat 124 aracı ile katılmışlardı. Çok çekişmeli ve heyecanlı geçen ilk yarışı kazanan ülkemizdeki ilk gerçek ralli aracını kullanan Tokay Hasan olmuştu. Tokay Hasan,şimdiki ismiyle bir çoğunuzun tanıdığı Tokay Kerem’dir.Tokay Kerem ülkemize gelen ve ilk gerçek ralli aracı olan Mitsubishi ColtGalant ile birinciliği kazanmış ve ülkemiz otomobil sporları tarihinde yapılan ilk yarışı kazanan rallici olarak tarihe geçmiçtir.

22 Şubat1976 tarihinde yapılan KURULUŞ AUTOCROSS yarışında dereceler ise bu şekilde olmuştu:

1. Tokay Hasan, Mitsubishi ColtGalant 3:16

2.İlker Kaptanoğlu, Fiat 127 3.17

3. Cengiz Çolakoğlu, MG Midget 3:21

4. Güler Hasan, Fiat 124 3:23

5. Erden Baykara, Fiat 850 3:25

6. Hasan Ali Yücel, Austin Mini 3:34

7. Mehmet Yunus, Ford Escort3:40

“KURULUŞ OTO KROS” adı altında yapılan bu organizasyon Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun ilk faaliyeti olmuştu ve otomobil sporlarının çark dişlileri 22 Şubat 1976 günü dönmeye başlamıştı.”

