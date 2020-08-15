Orel anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Budo Federasyonu tarafından organize edilen Erdem OrelTaekwondo Judo Karate BudoMartıalartsHyong-Pumse-Kata Şampiyonası önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Federasyonun kurucu üyelerinden olan ve yöneticilik yanında hakemlik de yapmış Erdem Orel anısına düzenlenen müsabakalara Lefkoşa,Mağusave Girne bölgelerinden sporcular katıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile bölge temsilcileri birlikte verdiler veridi.Müsabakanın hakemliklerini Master Öykü Ergin, Zehra Karip, Pınar Akarpınarile bölge hakemleri yaptılar.

ERKEKLER MÜSABAKALARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLAN SPORCULAR

1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1.Tarkan Yağızsoy

3.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz

5.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

6.Kategori: 1.Aziz Üstün

7.Kategori: 1.Kadir Kabakulak

8.Kategori: 1.Emir Kabakulak

9.Kategori: 1.Halil Bildik

10.Kategori: 1.Agıd Yenice

11.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi

1.Kategori: 1.Murat Berk Bucak

12.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş

13.Kategori: 1.Arda Kara

BAYANLAR MÜSABAKALARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLAN SPORCULAR

1.Kategori: 1.Sevinç Uludağ

2.Kategori: 1.Elif Uludağ

3.Kategori: 1.Azra Turan

4.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

5.Kategori: 1.Nisanur Biricik

6.Kategori: 1.Cansu Demirel

7.Kategori: 1.Togzhan Birzhankyzy

8.Kategori: 1.Sophie Tay

9.Kategori: 1.Zeynep Zorlu



