Önderol sporcuları ziyaret etti

Necati KÜLAHLILAR

Antrenmanların yasaklanması sürecinin sona ermesi ve Spor Dairesi ile Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin antrenman izni vermesi ile antrenmanlarına yeniden başlayan motor sporcuları antrenmanlarına devam ediyorlar.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK) başkanı İbrahim Önderol da geçtiğimiz hafta sonu CemsaKarting Pistinde antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.İbrahim Önderol, sporcuların da görüşlerini alarak Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.



(Foto: Öney ÇAĞAKAN)