Offroadçuların güçlü birliği

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, KKTC Dağçamur Offroad Grubu veKKTC Doğacı Offroad Grubu birlikten güç doğar sloganıyla güçlerini birleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneğibaşkanı Hulus Eren,KKTC Dağçamur Offroad Grubu başkanı Yusuf Tosun ve KKTC Doğacı Offroad Grubu başkanı Atila Gören yaptıkları ortak açıklama ile üyelerine şu mesajı verdiler:

“Hedefimiz gençlerimizi alkol ve uyuşturucunun tesiri altından kurtarmaktır. Gençlerimizi kaybetmek istemiyoruz.

Gençlerimize sevgi, saygı ve paylaşmayı aşılayıp halkın çevreye olan duyarlılığını ve çevreyi koruma bilincini artıracak faaliyetlerde bulunmaktır.Tüm offroad aracı olanları yapacağımız organizasyonlara katılmalarını bekliyor ve davet ediyoruz.”