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Offroadçular çamurda dans ettiler

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3. Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı su ve çamur engelleriyle nefes kesen görüntülerletamamlanırken, Kadınlar kategorisinde Nefise Çelik – Serdar Ömerağa, 2000 CC altı kategorisinde Mustafa Fotalı – Cihan Fotalı ve 2000 CC üstü kategorisinde Cemal Çelik – İbrahim Zade birinci oldular

Offroadçular çamurda dans ettiler
Özgür GÖKSEL
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2020 Offroad Şampiyonası, “3.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı” ile devam etti.
Covid-19 Pandemisi öncesi sezon açılışını Alagadi’de yapan Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), sezonun ikinci yarışını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde, merhum üye Ahmet Altındağlı anısına üçüncü kez yaptı. “3.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı” adıyla yapılacak yarış ZetKarting tesisleri yanındaki offroad parkurunda kurulan merkezde yapıldı. Start, Finiş ve servis alanının kurulduğu Zet parkurunda ayrıca arazi aracı olan herkese açık olan offroad oyunları da düzenlendi.
Büyük bir seyirci kitlesinin izlediği yarışta, hazırlanan su ve çamur engelleri sürücüleri zorlamasına rağmen, seyircileri coşturdu.
Kadınlarkategorisinde Nefise Çelik – Serdar Ömerağa, 2000 CC altı kategorisinde Mustafa Fotalı – Cihan Fotalı ve 2000 CC üstü kategorisinde Cemal Çelik – İbrahim Zade birinci oldular.
Yarışmada kategorilere göre dereceler şöyle oldu:
Kadınlarkategorisi
  1. Nefise Çelik – Serdar Ömerağa
  2. Firdes Eza – AlnurTaçoy
  3. Melisa Taşel – Aleyna Karacan
2000 CC altı kategorisi
  1. Mustafa Fotalı – Cihan Fotalı
  2. Recep Hazar – Hüseyin Çiftçi
  3. Vedat Binicioğlu – Pınar Binicioğlu
2000 CC üstü kategorisi
  1. Cemal Çelik – İbrahim Zade
  2. Celal Bayar – Mustafa Bayar
  3. Alirıza Eren – Emre Çeliktaşlılar
 
 
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