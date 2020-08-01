OffRoadçular, Altındağlı anısına yarışacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğiyle 3. Ahmet Altındağlı OffRoad Anı Yarışı yapılacak.

9 Ağustos Pazar günü saat 16 :00’daZetKarting Tesislerinde yapılacak 3. Ahmet Altındağlı Offroad Anı Yarışı, “4*4 aracını kap da gel, çamurla dans et sloganıyla” gerçekleştirilecek.

Kayıtları başlayan 3. Ahmet Altındağlı Offroad Anı Yarışındakategoriler şöyle:

20 cc altı araçlar, 20 cc üstü araçlar, Kadınlar



