Offroad'ta oyunlu yarış

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), sezonun ikinci yarışını “3. Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı ve Offroad Oyunları” adıyla yapacak. Parkurda offroad oyunlarına da yapılacak

Covid-19 Pandemisi öncesi sezon açılışını Alagadi’de yapan Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), sezonun ikinci yarışını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde, merhum üye Ahmet Altındağlı anısına üçüncü kez yapacak.

“3. Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı ve Offroad Oyunları” adıyla yapılacak organizasyonun merkezi ZetKarting tesisleri yanındaki offroad parkurunda kurulacak. Start, Finiş ve servis alanının kurulacağı Zet parkuru ayrıca arazi aracı olan herkese açık offroad oyunlarına da ev sahipliği yapacak.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış Zet parkuru çevresinde hazırlanacak olan 7,35 kilometrelik etapta yapılacak. Sprint formatında yapılacak yarışta ekipler tek etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Antrenman yasağı nedeniyle etap güzergahı Cumartesi günü yayınlanacak.

Havaların iyice ısınmasından dolayı yarışı akşam üzeri yapma kararı alan Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 17.00’de ilk araca start verecek. 17.00’den itibaren ayrıca Zet parkurunda offroad oyunları başlayacak. Deneme etabı ilk araç için 17.20, ilk etap ise 18.40’da başlayacak. Havanın kararmasının ardından ise 20.00’de final etabı start alacak.

Etabın tamamlanmasının ardından hemen ödül törenine geçilecek ve organizasyon tamamlanacak.



