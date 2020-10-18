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Offroad şenliği düzenlendi

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Offroad şenliği düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Dağ Çamur Offroad Derneği üyeleri, 18 Ekim Pazar günü offroad şenliği düzenlediler.
Toplanma yerleri olan Lefkoşa eski Astro park yeri, Lapta CabinRestaurant park yeri, Akdeniz köyü girişi Kırmızıgil Petrol İstasyonu karşısında bulıuşanoffroad severler etkinliğe büyük ilgi gösterdiler.
Kum tepeleri, çamur banyosu yapılan ve eğlenceli geçengünde kum tepelerinde şeftali kebabı standı kuruldu. Gün boyu çeşitli akvitelerin yapıldığı etkinlik sonunda Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Dağ Çamur Offroad Derneği üyeleri organizasyondan mutlu ayrıldılar.
 
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