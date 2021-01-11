Murat Aşık, Fiesta’yı test etti

Nethouse Rally Team sürücüsü Murat Aşık, yeni aracı Ford Fiesta R5 ile 2021 Ralli Şampiyonası programının startını verdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Hamitköy’dehazırlanan parkurda ilk sürüşünü gerçekleştiren ve yeni aracını test eden Nethouse pilotu Murat Aşık, "Her şey yolunda, araçtan çok memnunum. Sürüşlerimiz oluşturacağımız program doğrultusunda devam edecek. Sezonun başlamasına daha çok var. Bu zamanı değerlendirip yeni aracımıza alışmaya çabalayacağız." dedi.

Bu arada Murat Aşık’ın yeni aracı Ford Fiesta R5’in mekanikerliğini eski ralli şampiyonu Ömer Yıldız yapıyor.

