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Motorcuların yarış takvimi beklentisi

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Motorcuların yarış takvimi beklentisi
Spor Dairesinin otomobil ve motor sporlarının gerekli hijyen tedbirlerini sağlayarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlara, 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Spor Dairesi Müdürlüğü’nün izni ile otomobil ve motor sporları müsabakalarını organize etmekararı sonrasında sporcular yarış takviminin açıklanmasını bekliyorlar.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun (KİTMOK) henüz resmi açıklamama yapmamasına rağmen, motor yarışçıları Cemsa Pistindeki antrenmanlarla kendilerini hem yarışlara hazırlıyorlar hem de etaplarda sürüş özlemini gideriyorlar.”
 
 
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