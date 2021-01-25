Motorcular yarış takvimini bekliyorlar

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan beridir yarış düzenlemezken, antrenmanlarını sürdüren sporcular yarış takviminin açıklanmasını bekliyorlar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun (KİTMOK) yeni sezonun yarış takvimini henüz açıklamamasına rağmen, sporcular antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz yıldan beridir yarışları yapmayan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunda yeni sezon yarışları için bekleyiş sürüyor. KİTMOK sporcularından Yakup Çavuşgil, Ali Moda ve Serdar Nerkizbelirsizliğe rağmen hafta sonları antrenmanlarını yapmayı sürdürüyorlar.

ZetKarting Pistinde antrenmanları sürdüren KİTMOK sporcuları yarış takviminin açıklanmasını beklediklerini söylerlerken, her an yarışlarbaşlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüklerinibelirttiler.

