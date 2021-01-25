banner583
banner590
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
10 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
19 0
 
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.2B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
112 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
31 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
47 0
banner529
banner570

Motorcular yarış takvimini bekliyorlar

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan beridir yarış düzenlemezken, antrenmanlarını sürdüren sporcular yarış takviminin açıklanmasını bekliyorlar

Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
banner601
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun (KİTMOK) yeni sezonun yarış takvimini henüz açıklamamasına rağmen, sporcular antrenmanlarını sürdürüyorlar.
Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz yıldan beridir yarışları yapmayan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunda yeni sezon yarışları için bekleyiş sürüyor. KİTMOK sporcularından Yakup Çavuşgil, Ali Moda ve Serdar Nerkizbelirsizliğe rağmen hafta sonları antrenmanlarını yapmayı sürdürüyorlar.
ZetKarting Pistinde antrenmanları sürdüren KİTMOK sporcuları yarış takviminin açıklanmasını beklediklerini söylerlerken, her an yarışlarbaşlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüklerinibelirttiler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.