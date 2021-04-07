Motor sporlarında ortaklık zamanı

Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulunun yarışma izni vermesi halinde Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu,Hamitköy Ralli Sprintte ralli ve enduro yarışı düzenleyecekler

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK)geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortak faaliyet ve işbirliği yapacaklar.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun açıkladığı 2021 sezonu yarış takvimine göre ilk yarış 18 Nisan’da Hamitköy’de, Hamitköy Ralli Sprint olarak planlandı. Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulunun yarışma izni vermesi halinde Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu,Hamitköy Ralli Sprintte ralli ve enduro yarışı düzenleyecekler.

Her 2 kurumun gerçekleştireceği yarışlar sonrasında ise ortak ödül töreni düzenlenerek dereceye girenlere ödülleri verilecek.

