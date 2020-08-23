MotoGP'nin Avusturya Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, RedBull KTM Tech 3 takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 5. etabı, geçen yarış olduğu gibi Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik RedBull Pisti'nde 28 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Monster EnergyYamaha'dan İspanyol MaverickVinales'in 16. turda yaşadığı kaza nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve yarışa ara verildi. Vinales, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla giden seyir halindeki motosikletinden frenleri tutmadığı için atlamak zorunda kaldı. Bariyerlere çarpan motosiklet alev alırken bir süre pistte sürüklenen Vinales, kazadan yara almadan kurtuldu.

Pistin temizlenmesinin ardından 12 tur üzerinden yeniden başlayan yarışın son virajında iki rakibini geride bırakan MiguelOliveira, kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Oliveira, MotoGP'de etap zaferi kazanan ilk Portekizli sürücü oldu.

Oliveira'ya son virajda geçilen Pramac ekibinden Avustralyalı Jack Miller ikinci, RedBull KTM Factory takımının İspanyol sürücüsü PolEspargaro ise üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan ve Avusturya'da mücadele edemeyen son şampiyon MarcMarquez, üst üste 4. yarışını kaçırdı.

Sezonun 6. yarışı, 13 Eylül'de San Marino'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. FabioQuartararo (Fransa): 70 puan

2. AndreaDovizioso (İtalya): 67

3. Jack Miller (Avustralya): 56

4. Brad Binder (Güney Afrika): 49

5. MaverickVinales (İspanya): 48

