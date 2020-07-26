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MotoGP Endülüs Grand Prix'sini Quartararo kazandı

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Endülüs Grand Prix'sini, Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı

MotoGP Endülüs Grand Prix'sini Quartararo kazandı
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 2'nci mücadelesi, geçen hafta olduğu gibi İspanya'da düzenlendi.
Sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan son şampiyon Marc Marquez'in çekildiği yarış, Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde, 25 tur üzerinden yapıldı.
İlk cepten kalkan Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, starttan itibaren önde götürdüğü yarışta birinci oldu ve üst üste 2'nci galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini liderden 4.5 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales 2'nci, Quartararo'nun 5.5 saniye gerisindeki diğer Monster Energy Yamaha pilotu Valentino Rossi ise 3'üncü oldu.
Sezonun 3'üncü yarışı Çekya Grand Prix'si 9 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 50 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 40
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 26
4. Takaaki Nakagami (Japonya): 19
5. Pol Espargaro (İspanya): 19
 
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