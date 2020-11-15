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MotoGP'de şampiyon Joan Mir

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Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son yarışı öncesi şampiyonluğu garantiledi

MotoGP'de şampiyon Joan Mir
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.
Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kariyerindeki 3. MotoGP zaferini elde etti.
Bitiş çizgisini liderden 0.093 saniye sonra geçen Pramac-Ducati sürücüsü Jack Miller ikinci, Red Bull KTM'den Pol Espargaro ise 3 saniye farkla üçüncü oldu.
Şampiyona lideri Joan Mir, 12. cepten kalktığı mücadeleyi 7. sırada tamamladı. Bitime bir yarış kala en yakın takipçisine 29 puan fark atan 23 yaşındaki İspanyol pilot, kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.
Sezonun 14. ve son yarışı, 22 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek.
Pilotlar klasmanı
1. Joan Mir (İspanya): 171 puan
2. Franco Morbidelli (İtalya): 142
3. Alex Rins (İspanya): 138
4. Maverick Vinales (İspanya): 127
5. Fabio Quartararo (Fransa): 125  
 
 
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