Macila zafere sürdü

CAR & CARS Rallisi büyük heyecan içerisinde tamamlanırken, yarışı Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin birinci, Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi üçüncü oldular

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan organizasyonu 06-07 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi.Ralli, 7 Kasım Cumartesi günü, yarışın başladığı yer olan CAR & CARS’ın önünde kupa töreni ile son buldu.2 gün süren ve toplamda 86,72 kilometrelik Özel Etapları geçildiği CAR & CARS Rallisi’nde organizasyonun birinci kısım birinci ayağını oluşturan ilk gün start için hazır bekleyen 10 ekip, Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için yapılan anma ve saygı duruşu ile start aldı.Organizasyonun ikinci kısımını oluşturan ikinci gün 10 ekibin mücadelesi, 7 ekibin yarışı bitirmesi ile tamamlandı. Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin birinci sırada tamamladığı ve kazandıkları 53 puanla birlikte şampiyon olarak birinci sırada yer aldıkları podyumda ikinci sırada Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve üçüncü olarakta Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi yer aldı.Sınıf 1'de; birinci Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu olurken, bu ikiliyi, ikinci olarak Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak Edim Macila – Ayşe Alptürk ikilisi takip etti. Sınıf 2'de; birinci Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi olurken, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi de ikinci olarak yer aldılar. Sınıf N'de; Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya ikilisi yarışı birinci, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ‘da ikinci olarak tamamladı. Bayanlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila oldu.