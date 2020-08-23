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Macila yine birinci

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Macila yine birinci
Öney ÇAĞAKAN
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında ralli kategorisinde bu sezon katıldığı yarışlarda elde ettiği birinciliklerle dikkat çeken Fikri Macilakazandı.
16 ekip start aldığı AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonası 2. yarışındaralli kategorisini Fikri Macila – Doğa Koyuncuikilisi kazanırken, ikinci Murat Aşık – Ömer Yıldız ikilisi, üçüncü Selen Bilgimer – Salih Kanatlı ikilisi oldu.
 
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