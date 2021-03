Macila: Sorunların çözümü federasyonda

Hasan Macila, Kıbrıs Türk Motor Sporları Federasyonunun kurulması gerektiğini açıklarken, “Kurumumuz ve kulüplerimiz çok zor şartlar altında uğraş vermektedirler. Her geçen günde ekonomik şartlar zorlaşmaktadır. Sorunların tek bir çözümü vardır. O da Motor Sporları Federasyonunun hemen devreye konmasıdır.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) eski başkanı, ralli camiamızın duayen ismi, rekortmen rallici Hasan Macila, Kıbrıs Türk MotorSporları Federasyonunun kurulması gerektiğini açıkladı.

Hasan Macila’nın, Kıbrıs Türk MotorSporları Federasyonunun kurulması gerektiği ile ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkemizde 45 yıllık geçmiş olan motorsporları bugünkü seviyesine çok zor şartlarda geldi. Bugünkü durumumuza gelebilmemizdede hükümet yetkililerinden herzaman destek almamızdan kaynaklanmıştır.

Bugün ise kurumumuz ve kulüplerimiz çok zor şartlar altında uğraş vermektedirler. Her geçen günde ekonomik olarak şartlar zorlaşmaktadır. Kulüp sayımızın artması sevindirici olmakla birlikte bölünmeler bu sporu dahada zora sokmaktadır. Aslında organizasyonların kulüpler tarafından daha iyi yapılmasına neden olacağına inanırım.Ancak kulüpler dahada zora girmektedir. Bunun tek bir çözümü vardır. Motor Sporları Federasyonunun artık hemen devreye konmasıdır.

Federasyon olmayı başarabilirsek her kulüp federasyona bağlı olarak çalışmalarını daha kolay yapabilecektir. Federasyonun, tüm dallardaki organizasyonları düzenleyerek, yapılacak her faaliyete katı koyması gerekmektedir. Bu katkı gerek maddi gerek manevi olmalıdır.

Devlet katkısının kontrollü ve resmi olması gerekmektedir. Devletin diğer federasyonlara sağladığı katkıyı motor sporları federasyonuna da yapması ve katkının organizelerde düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tüm motorsporları yöneticisi sporcusu ve izleyicisine faydalı bir şekilde resmi kayıtlar altında katkının yapılması gerekmektedir

Federasyonun motorsporlarına yakışır bir binasının olması ve bu binanın tüm kulüplerin kullanımına açık olması gerekmektedir. Toplantı salonuyla kafeteryasıyla her zaman hizmete açık bir yeri olmalıdır. Her dalda yapılacak faaliyetler için gerekli olan araç,saat,telsiz ve diğer malzemeler federasyon tarafından tüm faaliyetlerde kullanılabilmelidir. Kulüpler federasyonun sekreteryasından faydalanabilmelidirler. Hiç bir siyasi kimlik taşımadan herkese eşit bir federasyon yönetimi olmalıdır.

Motor sporları bu ülkede en çok seyircisi olan spor dalıdır.Federasyon kurulduğu takdirde bu sayı daha da yukarılara çıkabilir. Yıllardır uğraşıpda kuramadığım federasyonu belki sizlerinde desteğiyle kurabiliriz.”