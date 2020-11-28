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Macila, Ralli Sprint’in şampiyonu

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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen son sprint yarışına katılmamasına ragmen 60 puanla şampiyon olan Fikri Macila’nın yanı sıra co-pilotu Doğa Koyuncu da 60 puanla co-pilot şampiyonu oldu

Macila, Ralli Sprint’in şampiyonu

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonasının şampiyonu belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonasının şampiyonu Fikri Macila, oldu. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen son sprint yarışına katılmamasına ragmen 60 puanla şampiyon olan Fikri Macila’nın yanı sıra co-pilotu Doğa Koyuncu da 60 puanla co-pilot şampiyonu oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonasının ikincisi 49 puanla Sadık Bilgimer olurken, Murat Aşık 47 puanla üçüncülüğü elde etti.

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