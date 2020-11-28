Macila çifti birinciliğe sürdü

Ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün anısına düzenlenen 1. Ayer Argün Anı Rallisinde, sadece 7 ekip finiş görebilirken, yarışı Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila ikilisi birinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi üçüncü sırada tamamladı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı bu hafta sonu altıncı ve son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisi, Çağkan Yapı İskele Sistemleri LTD. ana sponsorluğunda ve Tezgâh Cafe katkılarıyla Lefkoşa – Balıkesir’de gerçekleştirdi. Ralli, 28 Kasım Cumartesi günü, yarışın başladığı yer olan Tezgâh Cafe önünde son buldu.



Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün anısına 1. Ayer Argün Anı Rallisi adında gerçekleştirilen yarışa 16 ekip start alırken, kırıcı geçen 6 Özel Etap sonucunda ancak 7 ekip finiş görebildi. Yarışı, Genel Klasmanda; Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila ikilisi yarışı birinci sırada tamamlarken, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sınıf 1'de; birinci Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila olurken, ikiliyi Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak İbrahim Yolcu Argün – Şerife Argün ikilisi takip etti.

Sınıf N'de; birinci Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi yarışı birinci olarak tamamladı. Sınıf 4'te Mehmetali Yavaşoğlu – Sinan Yıldırımlar ikilisi yarışı birinci olarak tamamladı. Sınıf T2'de; Serhat Karaoğlan – Şeref Karaoğlan ikilisi, Gençler de ise Akay Akbil-Arkın Şevketoğlu yarışı birinci olarak tamamladı.



Kadınlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila olurken, yarışta sıralama şöyle oldu:

1 - 7 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Mitsubishi Lancer Evo VI 00:38:09,1 1

2 - 2 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 00:38:53,4 1

3 - 9 Çağkan Bozalanlar Mehmet Demirağ Mitsubishi Lancer Evo IX 00:40:06,6 N

4 - 5 İbrahim Yolcu Argün Serife Argün Mitsubishi Lancer Evo VI 00:44:36,9 1

5 - 17 Mehmetali Yavaşoğlu Sinan Yıldırımlar Ford Fiesta R2 00:44:43,1 4

6 - 16 Akay Akbil Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 00:46:18,1 1

7 - 19 Serhat Karaoğlan Şeref Karaoğlan Tomcat 00:48:18,0 T2