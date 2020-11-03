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Lefkoşa’da ralli keyfi yaşanacak

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Lefkoşa’da ralli keyfi yaşanacak
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına pandemi süreci sonrasında devam ediliyor.
Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5. yarışı 6-7 Kasım 2020 tarihlerinde Cuma ve Cumartesi günlerinde yapılacak. Car&Cars sponsorluğunda Lefkoşa da gerçekleşecek olan ralli Car&Cars Rallisi olarak isimlendirildi.
Alayköy, BRT ve Aktepe etaplarında gerçekleştirilecek olan rallide Alayköy etabı Cuma günü, BRT ve Aktepe etapları Cumartesi günü koşulacak.
 
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