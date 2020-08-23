Koyuncu zirveye tırmandı

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışını Doğa Koyuncu kazandı.

16 ekip start aldığı AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonası 2. yarışını Doğa Koyuncu kazanırken, ikinci Kemal Topçuoğlu, üçüncü Fikri Macila oldu.

(Foto:Öney ÇAĞAKAN)