Koyuncu zirveye tırmandı

Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışını Doğa Koyuncu kazandı.
16 ekip start aldığı AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonası 2. yarışını Doğa Koyuncu kazanırken, ikinci Kemal Topçuoğlu, üçüncü Fikri Macila oldu.
(Foto:Öney ÇAĞAKAN)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.