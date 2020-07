Klasiklerden muhteşem şov

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından organize edilen ve Yusuf Tosun anısına yapılan 3. RockOil Klasik Otomobil Rallisi”nde klasikler muhteşem görüntüler oluştururlarken, Ali – Pembe Kelebek ikilisi yarışın birincisi oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2020 yılının ikinci faaliyetini, sezonun da ilk klasik otomobil rallisini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi.

Üçüncü kez faaliyete ana sponsor olan “RockOil” adıyla yapılan yılın ilk ve en büyük Klasik Otomobil Rallisi yine muhteşem görüntülere sahne oldu.İki ayaktan oluşan ve ilk günün ayağı olan Lefkoşa’da bulunan Cafe’s Restoran önünden start alan klasikler, İskele’dekiLongBeachResortHotel’de birinci günü öğle saatlerinde varış yaparak tamamladı. Ekipler, yarışta en iyi dereceleri yapmak için mücadele etti. Etkinlik geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine derneğin merhum üyesi Yusuf Tosun anısına yapıldı.

“3. RockOil Klasik Otomobil Rallisi”ne 9’u yeni üye olmak üzere, 39 klasik araç katıldı.

Keyifli ve eğlenceli geçen yarışın ilk günü, 75 kilometre uzunluğunda ve 3 özel etaptan oluştu. İki saat süren ilk günün mücadelesinin ardından klasik severler, konaklama yapılan LongBeachResort’a vardı. Günün yorgunluğu otelde ve İskele’nin güzel sahili ile denizinde atan klasik severler, gece de müzikli eğlenceye katılarak kısa da olsa tatil yapma fırsatı buldu.

Yarışın ikinci günü, otel önünden start alan ve final etapları için yola çıkan klasik severler, 45 kilometrelik ve 3 özel etaplık parkurda en iyi dereceleri yapmak için çaba gösterdi. Etaplarını tamamlayan ekipler saat 12.30’da otele vararak, yarış tamamlandı.

Toplamda 120 kilometre ve 6 özel etaptan oluşan ralli, 4 saat sürdü. 17 köy güzergahını kapsayan ralli parkurunun tamamlanmasının ardından deniz kenarında organize edilen ödül töreniyle, kupalar sahiplerini buldu.

Kazanan ‘Kelebek’ ailesi

Yarışı, 2018 ve 2019 yılının da şampiyonu Ali-Pembe Kelebek ekibi 1979 model Mercedes Benz 350 SL araçlarıyla kazanarak Genel Klasman birincisi oldu.

İkincilik 1977 Model MGB Roadster klasik otomobilleriyle Nurettin Doğan-Nagihan Ok’un, üçüncülük ise yarışın en eski klasiği olan 1954 model Ford Zehyr MK1 klasikleriyle Fehim-Bahar Selçuklu çiftinin oldu.

Fehim-Bahar Selçuklu ekibi, SHT 2’deki ideal süreye 0,193 sn. yaklaşarak, yarışın “Best Time” ödülünü de kazandı.

Diğer klasman birincileri ise şöyle:

“E kategorisinde Bülent-Su Evsal; F kategorisinde Emre Erosal-Sibar Aybar; G kategorisinde Ali-Sultan Köroğlu; H kategorisinde Uğur-Behice Selçuklu, Çiftler kategorisinde Tolga-Bedia Tekin; Turing Kategorisinde İsmet-Ayşe Tufan; Kadınlar Kategorisinde Jale Kuset-İpek Coşkuner”.

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Komsuoğlu da yarışa katıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Asbaşkanı Sertaç Komusoğlu da, yarışa katılmak için ailesiyle birlikte Türkiye’den KKTC’ye geldi.

Komsuoğlu, organizasyondan övgüyle söz ederek ülkemizin güzelliklerini görmek fırsatı bulduğunu ve çok etkilendiğini belirtti.

Yarışın startınıRockOil Yusuf Tosun &Sons Ltd. Direktörleri Bekir ve Hasan Tosun’la birlikte veren Komsuoğlu, ödül töreninde konuşma yaparak bundan sonraki faaliyetlerde yer almaya çalışacağını söyledi. Komsuoğlu, ödül töreni sonunda yarışın sponsorlarına üzerinde Fenerbahçe efsanelerinin imzaları bulunan formaları takdim etti. Yarış sponsorlarından Bekir Tosun, Sertaç Komsuoğlu’na, Hasan Tosun da KTKOD Başkanı Burçin Aliusta’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Aliusta: Yine bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadık



KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, her etkinlikte çıtayı daha yukarıya çıkardıklarını belirterek klasik severler ailesini de büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Motor sporlarına gün geçtikçe ilginin arttığını, yaptıkları doğru ve başarılı faaliyetlerle klasik araç tutkusunu yaymayı başardıklarını vurgulayan Aliusta, RockOil Rallisi’ne 9 yeni ekibin katılmasının da kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Pandemi sonrası faaliyet yapmanın zor bir süreç olduğunu anımsatan Aliusta, buna rağmen yılın ilk faaliyeti olan slalom yarışında olduğu gibi rallide de muazzam bir katılım sağladıklarını ifade etti.

Aliusta, Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan tablodan faydalanarak bunu artıya çevirdiklerini, faaliyetleriyle turizme de destek olduklarını kaydetti.

Aliusta, sponsorlarına ve klasik severlere derneğe duydukları güven ile yarışlara verdikleri destek için teşekkür ederek, bu yıl yapılması planlanan 6 faaliyetin 2’sini en iyi şekilde tamamladıklarını belirtti.

.RockOil Klasik Otomobil Rallisi Ödül Listesi 2020



Genel Klasman

1. Ali Kelebek-Pembe Kelebek

2. Nurettin Doğan-Nagihan Ok

3. Fehim Selçuklu-Bahar Selçuklu



G-Klasmanı

1. Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu

2. Vehit Denizer-Berrin Denizer

3. Sertaç Komsuoğlu-Duygu Komsuoğlu



F-Klasmanı

1. Emre Erosal-Sibar Aybar

2. Coşkun Gürel-Beliz Özügüney

3. Olgun Biçak-Ecem Biçak



E-Klasmanı

1. Bülent Evsal-Su Evsal

2. Fehim Selçuklu-Bahar Selçuklu



H-Klasmanı

1.Uğur Selçuklu-Behice Selçuklu

2.Halil Hoca-Tahir Irız

3.Erol Barçın-Ayşe Barçın



Çiftler Klasmanı

1. Tolga Tekin-Bedia Tekin

2. Cevdet Boğaçhan-Sinem Boğaçhan

3. Hüseyin Eylenceli-SeralEylenceli



Bayanlar Klasmanı

1. Jale Kuset-İpek Coşkuner

2. Meryem Necipoğlu-Duyal Necipoğlu

3. Ziba Tosun-Buket Denizalp



Turing Klasmanı

1. İsmet Tufan-Ayşe Tufan

2. Pınar Barut-TuruğsanAslankelle

3 Gökhan Necipoğlu-Tünay Necipoğlu



En İyi Zaman (Best Time)

0,193 SnSht 2 -Fehim-Bahar Selçuklu



13 Gelen

Tolga-Bedia Tekin