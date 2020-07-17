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Klasiklerde tatil modunda yarış

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KTKOD, Yusuf Tosun anısına 18 – 19 Temmuz’da gerçekleştireceği 3. Rock Oil Klasik Otomobil Rallisi ile klasik severlere hem yarış heyecanı yaşatacak hem de tatil yapma fırsatı sunacak

Klasiklerde tatil modunda yarış
17 Temmuz 2020 Cuma 13:39

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2020 yılının ilk Klasik Otomobil Rallisi’ni 18 ve 19 Temmuz olmak üzere iki gün sürecek yarışla gerçekleştiriyor.

Üçüncü kez “Rock Oil” ana sponsorluğunda yapılacak ve sezonun ikinci etkinliği olacak olan 3. Rock Oil Klasik Otomobil Rallisi, derneğin merhum üyesi Yusuf Tosun anısına olacak. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun farkındalık çalışmalarına destek adına yapılacak yarış, klasik severlere hem yarış heyecanı yaşatacak hem de tatil yapma fırsatı sunacak.

18 Temmuz Cumartesi sabahı Lefkoşa’da bulunan Café’s Restoran önünde saat 11.00’de start alarak yarışa başlayacak ekipler, geçilecek parkurun ardından İskele’deki Long Beach Resort Hotel’e varış yaparak ilk günü tamamlayacak. İki saat sürecek ilk günkü yarışta birçok köy geçilecek. Öğle saatlerinde tamamlanması planlanan ilk gün yarışının ardından ekipler, konaklama yapılacak Long Beach Hotel’de günün yorgunluğunu atma fırsatı bulacaklar.

Aynı gece deniz kenarında yenilecek akşam yemeğinin ardından etkinlikler yapılacak.

19 Temmuz Pazar günü kahvaltının ardından yarışın ikinci ayağı saat 11.00’de ilk klasik aracın startıyla başlayacak, son etaplara doğru yola çıkacak ekipler, başlangıç yeri olan Long Beach Resort Hotel’e varış yaparak yarışı tamamlayacak. Öğle yemeğinin ardından yarışmacılar, kupa törenine katılacak.

Aliusta: 40 klasik araçla, 2020 yılının ilk klasik otomobil rallisini yapıyoruz

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, iki günde tamamlanacak rallinin, ilk gün 75, ikinci gün ise 45 olmak üzere toplam 120 kilometrelik parkurda gerçekleşeceğini belirterek parkurun 4 saat süreceğini söyledi.

Yarışın üçüncü kez “Rock Oil” adıyla gerçekleşeceğini ve ana sponsorluğunu ise markanın KKTC ana bayisi Yusuf Tosun and Sons Ltd’in olacağını ifade eden Aliusta, derneğin merhum üyelerinden Yusuf Tosun’a da ithaf edilecek yarışın, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yapmış olduğu farkındalık çalışmalarına da destek vereceğini kaydetti.

Aliusta, yarışın 2020 yılının ilk klasik otomobil rallisi olacağının altını çizerek 40 klasik aracın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Aliusta, yarışın tatil modunda geçeceğini söyleyerek katılımcıların renksiz geçen günlerin ardından bir nebze de olsa güzel bir hafta sonu tatili geçireceğini ifade etti.

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