Klasiklerde, Cumhuriyet Gezisi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi etkinliği düzenledi.Simavi Aşık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’in kuruluşunun 37. yılı etkinlikleri, Cumhuriyet Gezisi ile sona erdi. Cumhuriyet Gezisi, dün saat 12.00’de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünden başladı.Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Mallıdağlı Demirel’in başlangıcını yaptığı gezi, saat 14.00’te İskele’de Osman Ağa Kültür Evi’nde sona erdi.Klasik ve Spor Otomobil Klübünün, Osman Ağa Kültür Evi’nde düzenlediği Cumhuriyet Yemeğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.