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Klasik tekerlekler, Cumhuriyet için dönecek

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yerine bugün Cumhuriyet Gezisi düzenleyecek

Klasik tekerlekler, Cumhuriyet için dönecek
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü,Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yerine bugün Cumhuriyet Gezisi düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı SimaviAşık,Cumhuriyet Gezisi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
“2011 yılından beridir Dışişleri Bakanlığının himayelerinde ve KKTC’nin kuruluşunun kutlama etkinlikleri kapsamında her yıl Kasım ayında yapmış olduğumuz Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bu yıl 22 Kasım 2020 Pazar günü, Covid – 19 salgınından korunma tedbirleri nedeniyle Cumhuriyet Gezisi şeklinde yapılacak.
22 Kasım Pazar günü Saat 11.30’da Dışişleri Bakanlığı önünde klasik otomobillerimizle korona tedbirlerine uygun olarak toplanıyoruz. Saat 12.00’de konvoy halinde hareket edecek ve Mağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda yarım saat mola vereceğiz.Oradan da Yeni İskele’deki Osman Ağa Kültür Evi’ne gideceğiz. 2020 yılının bu son etkinliğinde görüşmek dileğiyle.
 
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