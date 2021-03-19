KKTOK’tan basına kolaylık

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK) Sportif Faaliyetler Komitesi ve Basın Birimi pandemi koşullarını ve basın emekçilerinin başvurularını kolaylaştırmak amacı ile çevrimiçi başvuru formu uygulamasına geçti.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2021 sezonu için akreditasyon başvurularını tamamlayan basın emekçilerine, basın birimi tarafından daha sonra bilgilendirme yapılacağı açıklamasını yaptı.

