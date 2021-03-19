KKTOK’tan basına kolaylık

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK) Sportif Faaliyetler Komitesi ve Basın Birimi pandemi koşullarını ve basın emekçilerinin başvurularını kolaylaştırmak amacı ile çevrimiçi başvuru formu uygulamasına geçti.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2021 sezonu için akreditasyon başvurularını tamamlayan basın emekçilerine, basın birimi tarafından daha sonra bilgilendirme yapılacağı açıklamasını yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.