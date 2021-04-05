banner583
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
10 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
15 0
 
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
25 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
205 0
21 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
19 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
30 0
banner529
banner570

KKTOK’tan Argün’e vefa

banner476

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Ayer Argün adına Ayer Argün Ralli Kupası düzenleyecek

banner624
KKTOK’tan Argün’e vefa
banner630
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda (KKTOK) TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu, yakın zamanda kaybedilen ülke motor sporlarınınduayenlerinden, eski rallicive Otomobil Kurumu kurucu üyelerinden Ayer Argün’e vefa gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Ayer Argün adına Ayer Argün Ralli Kupası düzenleyecek. Ayer Argün Ralli Kupası adı altında Mahalli Ralli Kitapçığı kurallarına göre kayıt ve puanlama yapılacak.
Mahalli Ralli Kupası ile birlikte daha düşük bütçeli yarışmacılara ve homolegasyonu bitmiş otomobillere ayrı bir şampiyona şansı verecek.

KKTOK KURALLAR KİTABINI YAYINLADI
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 yılında gerçekleştireceği şampiyonaların kurallar kitapçığını resmi olarak kktok.org sitesinden yayınladı.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun 2021 yılında gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarına ek olarak 2021 Mahalli Ralli Kupasını da bu şampiyonalara dahil etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.