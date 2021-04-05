KKTOK’tan Argün’e vefa

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Ayer Argün adına Ayer Argün Ralli Kupası düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda (KKTOK) TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu, yakın zamanda kaybedilen ülke motor sporlarınınduayenlerinden, eski rallicive Otomobil Kurumu kurucu üyelerinden Ayer Argün’e vefa gösterdi.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Ayer Argün adına Ayer Argün Ralli Kupası düzenleyecek. Ayer Argün Ralli Kupası adı altında Mahalli Ralli Kitapçığı kurallarına göre kayıt ve puanlama yapılacak.Mahalli Ralli Kupası ile birlikte daha düşük bütçeli yarışmacılara ve homolegasyonu bitmiş otomobillere ayrı bir şampiyona şansı verecek.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 yılında gerçekleştireceği şampiyonaların kurallar kitapçığını resmi olarak kktok.org sitesinden yayınladı.Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun 2021 yılında gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarına ek olarak 2021 Mahalli Ralli Kupasını da bu şampiyonalara dahil etti.